Россияне обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии: повреждено админздание
В Черниговской области утром 29 июля оккупанты со своей территории артиллерией обстреляли Семеновскую общину и повредили админздание
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .
"Сегодня, 29 июля 2022 года, с 5:10 до почти 6:00 с территории Российской Федерации по ствольной артиллерии был произведен обстрел Семеновской территориальной общины", - отметили в ВСУ.
В результате пострадало админздание. О раненых пока не сообщают.
- 28 июля россияне нанесли более 10 ракетных ударов по Черниговщине, попадание в лесной массив возле Гончаровского.
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