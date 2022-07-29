Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .

"Сегодня, 29 июля 2022 года, с 5:10 до почти 6:00 с территории Российской Федерации по ствольной артиллерии был произведен обстрел Семеновской территориальной общины", - отметили в ВСУ.

В результате пострадало админздание. О раненых пока не сообщают.

28 июля россияне нанесли более 10 ракетных ударов по Черниговщине, попадание в лесной массив возле Гончаровского.

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