Россияне обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины из САУ, минометов и ствольной артиллерии
21 марта российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей из САУ, минометов и ствольной артиллерии
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
"С 08:25 до 09:20 зафиксировано 18 приходов, предположительно из САУ, в районе н.п. Михальчина Слобода (Черниговская обл)", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что в результате обстрела потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди гражданских или повреждении гражданской инфраструктуры информации также нет.
Позже оккупанты обстреляли из 120-мм минометов н.п. Демьяновка Сумской области. Зафиксировано 12 приходов. Здесь тоже без потерь.
"С 10:35 до 10:55 зафиксировано 13 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе дороги на Хреновку и Сеньковку (Черниговская обл)", - добавили в ОК "Север".
- 17 марта в Черниговской области трактор наехал на вражескую мину, в результате чего водитель получил ранения.
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