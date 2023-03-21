Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"С 08:25 до 09:20 зафиксировано 18 приходов, предположительно из САУ, в районе н.п. Михальчина Слобода (Черниговская обл)", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что в результате обстрела потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди гражданских или повреждении гражданской инфраструктуры информации также нет.

Позже оккупанты обстреляли из 120-мм минометов н.п. Демьяновка Сумской области. Зафиксировано 12 приходов. Здесь тоже без потерь.

"С 10:35 до 10:55 зафиксировано 13 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе дороги на Хреновку и Сеньковку (Черниговская обл)", - добавили в ОК "Север".