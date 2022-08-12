Об этом со ссылкой на пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галину Шеховцову передает Общественное .

Россияне за час артиллерией обстреливали Черниговщину со стороны российских Куровичей. Всего зафиксировано 40 взрывов.

Среди украинских военных потерь нет.

12 августа на Сумщине российские кафиры обстреляли три общины из артиллерии, минометов и пулемета.

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