Россияне обстреляли приграничье Черниговщины: 40 взрывов
В Черниговской области утром 11 августа российские захватчики обстреляли Семеновскую общину из артиллерии
Об этом со ссылкой на пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галину Шеховцову передает Общественное .
Россияне за час артиллерией обстреливали Черниговщину со стороны российских Куровичей. Всего зафиксировано 40 взрывов.
Среди украинских военных потерь нет.
- 12 августа на Сумщине российские кафиры обстреляли три общины из артиллерии, минометов и пулемета.
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