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Россияне обстреляли приграничье Черниговщины: 40 взрывов

12 августа, 2022 пятница
11:38
война с Россией

В Черниговской области утром 11 августа российские захватчики обстреляли Семеновскую общину из артиллерии

Об этом со ссылкой на пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галину Шеховцову передает Общественное .

Россияне за час артиллерией обстреливали Черниговщину со стороны российских Куровичей. Всего зафиксировано 40 взрывов.

Среди украинских военных потерь нет.

  • 12 августа на Сумщине российские кафиры обстреляли три общины из артиллерии, минометов и пулемета.

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