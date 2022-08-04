Россияне обстреляли приграничье Черниговщины: 14 "прилетов"
На Черниговщине 3 августа россияне обстреляли Семеновскую и Новгород-Северскую общины из артиллерии и гранатомета
Об этом сообщила Госпогранслужба в фейсбуке .
По Семеновской общине россияне выпустили 4 снаряда из ствольной артиллерии. Новгород-Северскую обстреляли из автоматического гранатомета – зафиксировали 10 взрывов.
Люди в результате российских обстрелов не пострадали.
- Утром 4 августа россияне били по трем общинам Сумщины, обстреляли дома, улицы и огороды, повлекли за собой пожары.
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