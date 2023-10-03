Россияне обстреляли два поселка в пригороде Херсона: погиб мужчина, 5 человек ранены
Российская оккупационная армия во вторник, 3 октября, ударила по поселкам Киндейка и Антоновка в пригороде Херсона, в результате чего погиб мужчина, еще пять человек получили ранения
Об обстреле Киндейки информирует Херсонская ОВА.
Отмечается, что россияне атаковали поселок около 13:20. 54-летняя женщина, которая находилась во дворе дома, получила ранения. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Кроме того, оккупанты нанесли авиаудару по Антоновке. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"По предварительной информации, пострадали три местных жителя. Под завалами домов могут находиться люди. Информация уточняется", - добавил он.
Впоследствии Прокудин уточнил, что в результате российского удара по Антоновке погиб 69-летний мужчина, находившийся в гараже.
Кроме того, количество раненых возросло до четырех: пострадали три женщины, 48, 28 и 65 лет, а также 63-летний мужчина.
Глава прессофиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире Еспресо сообщил, что погибший мужчина, вероятно, был отцом одной из раненых женщин.
"Всем пострадавшим оказывается помощь. У некоторых легкие ранения, у некоторых – средней степени тяжести", – добавил он.
- Экс-заместитель городского головы Херсона, руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня в эфире Еспресо рассказал о ситуации с обстрелами в Херсонской области. Количество снарядов, долетающих до деоккупированной территории области, достигает около 600 в сутки.
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