Россияне обстреляли предприятие критической инфраструктуры в Херсоне

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Сегодня около 11:00 российские войска совершили обстрел управления коммунального предприятия. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он.

Янушевич отметил, что это уже второй удар по предприятию - во время первого, состоявшегося 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но не коснулись здания.

16 января оккупанты 102 раза обстреляли Херсонскую область .

Российские войска 15 января обстреляли в Херсоне помещение, где работают представители Красного Креста Украины.

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