Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне на южнобужском направлении напряженная, сложная, но контролируемая. Силы обороны не дают врагу шансов на перехват инициативы и ведение активных действий. Противник пытается удержать рубежи обороны. Оккупанты продолжают применять ударные дроны-камикадзе, которые наносят точечные удары по гражданским объектам", - пишут в "Юге".

В ночь с 20 на 21 сентября Россия обстреляла позиции подразделений ВСУ и населенные пункты Баштанского и Николаевского районов одноименной области. Обошлось без потерь.

Из тяжелой ствольной артиллерии россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

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