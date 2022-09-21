Россияне обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты Николаевской области
В Николаевской области в ночь с 20 на 21 сентября Россия обстреляла позиции подразделений ВСУ, пострадали также населенные пункты
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне на южнобужском направлении напряженная, сложная, но контролируемая. Силы обороны не дают врагу шансов на перехват инициативы и ведение активных действий. Противник пытается удержать рубежи обороны. Оккупанты продолжают применять ударные дроны-камикадзе, которые наносят точечные удары по гражданским объектам", - пишут в "Юге".
В ночь с 20 на 21 сентября Россия обстреляла позиции подразделений ВСУ и населенные пункты Баштанского и Николаевского районов одноименной области. Обошлось без потерь.
Из тяжелой ствольной артиллерии россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
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