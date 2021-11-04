Россияне обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного оружия, украинские военные ответили огнем
В четверг, 4 ноября, по состоянию на 17:00 российские военные в районе проведения Операции объединенных сил 3 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Марьинки оккупанты дважды открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
В сторону Попасной захватчики стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Украинские военные ответили россиянам из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
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