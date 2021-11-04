Россияне обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного оружия, украинские военные ответили огнем

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Марьинки оккупанты дважды открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.



В сторону Попасной захватчики стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Украинские военные ответили россиянам из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.