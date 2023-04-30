Россияне обстреляли пожарную часть в Орехове Запорожской области
В Орехове Запорожской области 30 апреля россияне обстреляли пожарную часть, повредив крышу, стены и разрушив помещение постового
Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Запорожской области в телеграмме .
"На фотографиях - последствия очередного обстрела 30 апреля, в результате которых получило повреждения здание одной из пожарно-спасательных частей. К счастью, личный состав не пострадал, ведь находился в укрытии", - говорится в сообщении.
Обломки изрубили крышу и стены пожарной части, выбили два пластиковых окна. Также россияне разрушили постовое помещение и повредили цистерну спасателей.
- 28 апреля россияне нанесли 56 ударов по Запорожской области и попали в 22 гражданских объекта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное