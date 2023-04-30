Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Запорожской области в телеграмме .

"На фотографиях - последствия очередного обстрела 30 апреля, в результате которых получило повреждения здание одной из пожарно-спасательных частей. К счастью, личный состав не пострадал, ведь находился в укрытии", - говорится в сообщении.

Обломки изрубили крышу и стены пожарной части, выбили два пластиковых окна. Также россияне разрушили постовое помещение и повредили цистерну спасателей.