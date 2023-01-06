Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

"Россияне еще раз подтвердили тот факт, что доверять им нельзя", - написал он.

Крук добавил, что это вторая пожарная часть за два дня, которую обстреляли российские оккупанты, тем самым нарушая все принципы и нормы международного права. Число погибших и раненых не уточняется.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил , что на месте обстрела было зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва. Также рядом с пожарной частью загорелось здание в частном секторе.

"И потом они говорят о "прекращении огня". Это за пределом понимания любых цивилизованных процессов", - написал Тимошенко.

За сутки 5 января оккупанты совершили 58 обстрелов Херсонской области, попали в частности в пожарную часть. От атаки погибли шесть человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.