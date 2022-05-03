Россияне обстреляли поселок Железнодорожный в Запорожье: убили двух человек, повредили школу и 12 домов
Во вторник, 3 мая, российские войска обстреляли из артиллерии поселок Железнодорожный Гуляйпольского района Запорожской области
Об этом сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции .
В результате обстрела от осколочных ранений погибли два человека.
Кроме того, снаряды оккупантов повредили 12 жилых домов и школу. В учебном заведении разрушений получили крышу, окна и здание помещения.
Полицейские собрали и передали в СБУ доказательства вооруженного преступления, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
- Ранее, 1 мая, российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре города Орехово на Запорожье, убив двоих и ранив четырех мирных жителей .
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