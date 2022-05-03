Россияне обстреляли поселок Железнодорожный в Запорожье: убили двух человек, повредили школу и 12 домов

Об этом сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции .



В результате обстрела от осколочных ранений погибли два человека.



Кроме того, снаряды оккупантов повредили 12 жилых домов и школу. В учебном заведении разрушений получили крышу, окна и здание помещения.



Полицейские собрали и передали в СБУ доказательства вооруженного преступления, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

















Ранее, 1 мая, российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре города Орехово на Запорожье, убив двоих и ранив четырех мирных жителей .

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