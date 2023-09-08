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Главная Война с Россией Россияне обстреляли поселок в Херсонской области: погибли 3 человека
Обновлено

Россияне обстреляли поселок в Херсонской области: погибли 3 человека

8 сентября, 2023 пятница
12:13
Война с Россией

В пятницу, 8 сентября, российские террористы сбросили авиабомбу на Одрадокаменку Херсонской области. В результате вражеской атаки 3 человека погибли, 4 пострадали

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Отмечается, что российская авиабомба убила трех гражданских - 2 женщины и мужчины. Четверо местных жителей получили ранения.

"Следовательно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрела. Фиксируем очередной военный преступный РФ", - написал министр.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что ранения получили 4 женщины. Двое пострадавших, 54 и 62 года, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, лечение будут проходить амбулаторно.

"Кроме этого, оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице", - написал глава.

  • Утром пятницы 8 сентября российские террористы атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье. В результате обстрела ранен человек.
  • Также 8 сентября россияне ударили по Сумам. В результате ракетного удара пострадали два человека, также разрушен дом.
  • Кроме этого, российские оккупанты ударили по админзданию полиции в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате погиб полицейский, известно о 44 пострадавших.
Украина
Херсонщина
ракетний удар
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