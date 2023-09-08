Россияне обстреляли поселок в Херсонской области: погибли 3 человека

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Отмечается, что российская авиабомба убила трех гражданских - 2 женщины и мужчины. Четверо местных жителей получили ранения.

"Следовательно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрела. Фиксируем очередной военный преступный РФ", - написал министр.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что ранения получили 4 женщины. Двое пострадавших, 54 и 62 года, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, лечение будут проходить амбулаторно.

"Кроме этого, оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице", - написал глава.