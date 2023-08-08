Россияне обстреляли поселок на Харьковщине: пострадали двое мужчин
Утром 8 августа российская оккупационная армия ударила по поселку городского типа Казачья Лопань Харьковской области, в результате чего получили ранения двое мужчин
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Около 9:20 враг обстрелял Казачью Лопань Харьковского района. Пострадали двое мужчин, госпитализированные в тяжелом и среднем состоянии", - написал он.
По его данным, зафиксировано попадание в частные дома и хозяйственные постройки. На месте прилета возник пожар. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий.
- Вечером 7 августа оккупанты обстреляли Кругляковку на Харьковщине управляемыми авиабомбами, в результате чего погибли два человека.
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