Россияне обстреляли поселок на Харьковщине: пострадали двое мужчин

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 9:20 враг обстрелял Казачью Лопань Харьковского района. Пострадали двое мужчин, госпитализированные в тяжелом и среднем состоянии", - написал он.

По его данным, зафиксировано попадание в частные дома и хозяйственные постройки. На месте прилета возник пожар. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий.