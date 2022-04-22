Россияне обстреляли поселок Коротич в Харьковской области: один человек погиб, шестеро получили ранения, - Офис генпрокурора
22 апреля оккупанты обстреляли пгт Коротич на Харьковщине, в результате чего один человек погиб, шестеро получили ранения, повреждены и разрушены склады
Об этом сообщил ОГПУ .
"22 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли пгт Коротич Харьковского района. В результате обстрела оккупантов погиб мужчина. Еще 6 мирных жителей получили ранения. Повреждены и разрушены складские помещения", - отметили в Офисе генпрокурора.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование проводит Управление СБУ Харьковской области.
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