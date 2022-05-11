Россияне обстреляли Полтавщину ракетой с самолета: поврежден объект инфраструктуры
В среду, 11 мая, российский самолет выпустил ракету по инфраструктурному объекту в Карловской громаде Полтавской области
Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета... "Прилет" в Карловской громаде по объекту инфраструктуры", - написал Лунин.
Чиновник также обнародовал фото повреждения, вызванного обстрелом.
"Вот так выглядит одна из частей инфраструктурного здания, которое "демилитаризировала" российская ракета. К счастью, после вражеского удара пострадавших нет. Уточнение: обошлось без пожара", - написал Лунин.
- Ранее, 7 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Карловке Полтавской области, одну ракету сбила противовоздушная оборона.
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