Россияне обстреляли Полтавщину ракетой с самолета: поврежден объект инфраструктуры

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета... "Прилет" в Карловской громаде по объекту инфраструктуры", - написал Лунин.

Чиновник также обнародовал фото повреждения, вызванного обстрелом.

"Вот так выглядит одна из частей инфраструктурного здания, которое "демилитаризировала" российская ракета. К счастью, после вражеского удара пострадавших нет. Уточнение: обошлось без пожара", - написал Лунин.

Ранее, 7 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Карловке Полтавской области, одну ракету сбила противовоздушная оборона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb