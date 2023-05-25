Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Еще один осколок застрял в бронежилете сотрудницы полиции. Известно также, что правоохранители получили контузию.

"Обстрел произошел вчера, 24 мая, во время выезда из Нью-Йорка. Снаряд разорвался позади автомобиля. Взрыв был такой силы, что осколки пробили броню в автомобиле. В этот момент в машине было 11 человек: пятеро правоохранителей и семья – мама , бабушка и четверо детей от почти 2 лет до 14", - рассказали в полиции.

Согласно сообщению, правоохранители не растерялись и продолжили движение.

"Дорогой оказали первую помощь ребенку. Лишь после того, как семью передали под опеку социальных служб и волонтеров, сотрудники полиции прошли медицинское обследование", - говорится в сообщении прессслужбы.