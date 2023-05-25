Россияне обстреляли полицейских, вывозивших гражданских с детьми из Нью-Йорка: есть раненые
Россияне открыли огонь по машине полицейских, вывозивших из Нью-Йорка Донецкой области семью с четырьмя детьми. Один из осколков задел 14-летнюю девочку
Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
Еще один осколок застрял в бронежилете сотрудницы полиции. Известно также, что правоохранители получили контузию.
"Обстрел произошел вчера, 24 мая, во время выезда из Нью-Йорка. Снаряд разорвался позади автомобиля. Взрыв был такой силы, что осколки пробили броню в автомобиле. В этот момент в машине было 11 человек: пятеро правоохранителей и семья – мама , бабушка и четверо детей от почти 2 лет до 14", - рассказали в полиции.
Согласно сообщению, правоохранители не растерялись и продолжили движение.
"Дорогой оказали первую помощь ребенку. Лишь после того, как семью передали под опеку социальных служб и волонтеров, сотрудники полиции прошли медицинское обследование", - говорится в сообщении прессслужбы.
- Ранее "Белые ангелы" вывезли последнего ребенка из Хромового под Бахмутом.
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