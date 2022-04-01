Россияне обстреляли полицейских, которые везли гуманитарную помощь в Марьинку

Об этом сообщила Нацполиция .



Правоохранители везли жителям Марьинки крупы, хлеб, мясные, рыбные и овощные консервы, собранные неравнодушными украинцами.



"Часть продуктов успели раздать. А по пути к следующему адресу враг нанес минометный удар по тому месту, где находились правоохранители. Пострадавших нет", - отметили в полиции.



Россияне прервали гуманитарную миссию и оставили людей без еды, но правоохранители из Курахово ищут новые способы помочь марьинцам.

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