Россияне обстреляли полицейских, которые везли гуманитарную помощь в Марьинку
Оккупанты из минометов обстреляли правоохранителей, которые везли гуманитарную помощь для жителей Марьинки в Донецкой области, пострадавших в результате действий россиян нет
Об этом сообщила Нацполиция .
Правоохранители везли жителям Марьинки крупы, хлеб, мясные, рыбные и овощные консервы, собранные неравнодушными украинцами.
"Часть продуктов успели раздать. А по пути к следующему адресу враг нанес минометный удар по тому месту, где находились правоохранители. Пострадавших нет", - отметили в полиции.
Россияне прервали гуманитарную миссию и оставили людей без еды, но правоохранители из Курахово ищут новые способы помочь марьинцам.
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