Россияне обстреляли Покровск: повреждены 16 домов и бывшее здание Дворца культуры
Оккупанты обстреляли Покровск на Донетчине. Военные РФ попали в бывшее здание Дворца культуры. Также повреждены 16 частных жилых домов
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Донецкой области.
В результате обстрела возник пожар, вспыхнули два грузовых автомобиля. Информации о травмированных пока нет.
"В результате обстрела г. Покровска в 14:30 16 июля произошло попадание в бывшее здание Дворца культуры и вспыхнул пожар 2-х грузовых автомобилей. По состоянию на 16:00 пожар грузовых автомобилей ликвидирован, данные по погибшим и пострадавшим уточняются. Повреждены 16 частных домов ", – говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий обстрела привлекали 18 спасателей и 3 пожарных автомобиля.
- Вечером в субботу, 16 июля 2022 года, российские оккупанты нанесли два удара по аграрному предприятию в Чигирине.
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