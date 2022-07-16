Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Донецкой области.

В результате обстрела возник пожар, вспыхнули два грузовых автомобиля. Информации о травмированных пока нет.

"В результате обстрела г. Покровска в 14:30 16 июля произошло попадание в бывшее здание Дворца культуры и вспыхнул пожар 2-х грузовых автомобилей. По состоянию на 16:00 пожар грузовых автомобилей ликвидирован, данные по погибшим и пострадавшим уточняются. Повреждены 16 частных домов ", – говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий обстрела привлекали 18 спасателей и 3 пожарных автомобиля.

Вечером в субботу, 16 июля 2022 года, российские оккупанты нанесли два удара по аграрному предприятию в Чигирине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb