Россияне обстреляли Покровск на Донетчине запрещенными кассетными осколочно-фугасными снарядами
Днем 3 февраля российские оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области запрещенными кассетными осколочно-фугасными снарядами. Было повреждено более 30 домов
Об этом сообщила пресс-лужба Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, 3 февраля 2023 года вооруженные силы РФ обстреляли г. Покровск из реактивных систем залпового огня "Ураган" и запрещенного международными конвенциями артиллерийского оружия - кассетными осколочно-фугасными снарядами", - рассказали в ОГП.
Известно, что в результате около 40 взрывов, прогремевших в жилом квартале и на территории парка, было повреждено более 30 частных домов и хозяйственных построек, а также линии электропередачи, гражданский автотранспорт и другие объекты.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Несколько дней назад оккупанты обстреляли Берислав в Херсонской области запрещенными зажигательными боеприпасами.
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