Об этом сообщила пресс-лужба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, 3 февраля 2023 года вооруженные силы РФ обстреляли г. Покровск из реактивных систем залпового огня "Ураган" и запрещенного международными конвенциями артиллерийского оружия - кассетными осколочно-фугасными снарядами", - рассказали в ОГП.

Известно, что в результате около 40 взрывов, прогремевших в жилом квартале и на территории парка, было повреждено более 30 частных домов и хозяйственных построек, а также линии электропередачи, гражданский автотранспорт и другие объекты.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.