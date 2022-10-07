Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В частности, в полдень россияне обстреляли из САУ жилмассив села Кияница – 40 прилетов.

Также в течение дня враги несколько раз обстреляли из артиллерии территории Юнаковской громады. В одном из сел громады повреждены частные дома мирных жителей: выбиты окна, разбиты заборы, гаражи и хозяйственные постройки. Обломками поубивало домашнюю птицу. Часть громады осталась без электроэнергии.

В Середино-Будской громаде зафиксировали 7 приходов из САУ.

В Эсманскую громаду прилетело 9 российских мин. Предварительно – без последствий.

Краснопольскую громаду около 15 часов россияне накрыли огнем из "градов" (40 прилетов) и минометов (15 прилетов). Вечером по другой части территории громады было еще 5 прилетов.

По Миропольской громаде россияне открыли огонь из артиллерии после 17 часов. Всего зафиксировали 19 прилетов, повреждены частные дома.

В Белопольской громаде – 10 приходов из минометов. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Великописаревская громада подверглась обстрелам из минометов около 20 часов, а после 21 часов россияне обстреляли территорию 8 ракетами из вертолета.

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