Об этом сообщила Госпогранслужба в фейсбуке .

"Вчера, 13 июля, враг нанес огненное поражение с применением минометов и РСЗО (реактивных систем залпового огня - ред.) по территории Краснопольской, Середино-Будской и Шалыгинской общин Сумщины", - отметили в ведомстве.

Приблизительно в 12:00 оккупанты трижды устроили по территории Середино-Будской общины и выпустили со стороны российского Грудска около 60 снарядов из реактивной системы залпового огня.

Во второй половине дня из российского Староселья они около 20 раз выстрелили из 120-мм минометов в направлении одного из населенных пунктов Краснопольской общины.

Также из 120-мм минометов со стороны Козино, РФ, оккупанты выпустили 9 мин по Шалыгинской общине.

13 июля русские войска обстреляли село Путивльского района Сумщины. Прилетели снаряды и во двор гражданских.

13 июля писали, что за сутки от российских обстрелов пострадали 4 общины Сумской области.

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