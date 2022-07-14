Россияне обстреляли пограничники Сумщины: около 90 "прилетов"
В Сумской области 13 июля оккупанты со своей территории обстреляли три общины из минометов и реактивных систем залпового огня
Об этом сообщила Госпогранслужба в фейсбуке .
"Вчера, 13 июля, враг нанес огненное поражение с применением минометов и РСЗО (реактивных систем залпового огня - ред.) по территории Краснопольской, Середино-Будской и Шалыгинской общин Сумщины", - отметили в ведомстве.
Приблизительно в 12:00 оккупанты трижды устроили по территории Середино-Будской общины и выпустили со стороны российского Грудска около 60 снарядов из реактивной системы залпового огня.
Во второй половине дня из российского Староселья они около 20 раз выстрелили из 120-мм минометов в направлении одного из населенных пунктов Краснопольской общины.
Также из 120-мм минометов со стороны Козино, РФ, оккупанты выпустили 9 мин по Шалыгинской общине.
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