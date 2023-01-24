Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

Так, утром захватчики обстреляли населенный пункт Бояро-Лежачи.

"С 09:00 до 09:20 поступило сообщение о 10 приходах, предположительно из миномета 120 мм", - уточнили военные.

По их данным, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация также не поступала.

"С 11:35 до 12:10 поступила информация о 18 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Харьковка", - отметили в ОК "Север" и подчеркнули, что во время этого обстрела также обошлось без потерь.

Российские захватчики днем 23 января обстреляли пограничники Сумской области из минометов.

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