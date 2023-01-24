Россияне обстреляли приграничье Сумщины из ствольной артиллерии и минометов
С начала суток 24 января российские оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из минометов и ствольной артиллерии. Информации о потерях не поступало
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
Так, утром захватчики обстреляли населенный пункт Бояро-Лежачи.
"С 09:00 до 09:20 поступило сообщение о 10 приходах, предположительно из миномета 120 мм", - уточнили военные.
По их данным, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация также не поступала.
"С 11:35 до 12:10 поступила информация о 18 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Харьковка", - отметили в ОК "Север" и подчеркнули, что во время этого обстрела также обошлось без потерь.
- Российские захватчики днем 23 января обстреляли пограничники Сумской области из минометов.
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