Россияне обстреляли пограничники Сумщины из минометов
Утром 28 января захватчики атаковали пограничники Сумской области: сообщается о трех вражеских ударах из минометов
Об этом проинформировали в ОК "Север".
"С 07:25 до 07:40 сообщили о 3 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н. п. Бачевск", - отметила пресс-служба.
Сообщается, что потерь среди личного состава и техники нет, а по поводу повреждения имущества или жертв местные жители в полицию не обращались.
- Напомним, в четверг, 26 января, россияне из гранатомета и минометов обстреляли Белопольскую и Великописаревскую общины в Сумской области, обошлись без пострадавших.
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