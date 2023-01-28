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Россияне обстреляли пограничники Сумщины из минометов

28 января, 2023 суббота
13:21
Новости

Утром 28 января захватчики атаковали пограничники Сумской области: сообщается о трех вражеских ударах из минометов

Об этом проинформировали в ОК "Север".

"С 07:25 до 07:40 сообщили о 3 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н. п. Бачевск", - отметила пресс-служба.

Сообщается, что потерь среди личного состава и техники нет, а по поводу повреждения имущества или жертв местные жители в полицию не обращались.

  • Напомним, в четверг, 26 января, россияне из гранатомета и минометов обстреляли Белопольскую и Великописаревскую общины в Сумской области, обошлись без пострадавших.

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