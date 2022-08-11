Россияне обстреляли пограничье Сумщины из артиллерии и минометов: почти 20 "прилетов"
В Сумской области 10 и 11 августа российские оккупанты обстреляли три пограничных общины из артиллерии и минометов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
В 22:15 10 августа россияне обстреляли из артиллерии Середино-Будскую общину. Зафиксировали 7 "прилетов".
С 22:20 до 23:00 продолжался российский минометный обстрел Краснопольского общины. В общей сложности было 11 "прилетов".
С 5:30 11 августа оккупанты били из минометов по Николаевской общине.
Жертв и разрушений в результате российских обстрелов нет.
По состоянию на 11:08 оккупанты продолжали вести огонь по Сумщине. Подробности сообщат впоследствии.
- 10 августа россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям Сумской области
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