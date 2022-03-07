Россияне обстреляли Овруч и Коростень в Житомирской области

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области, передает Эспрессо.TV .

В Овруче воздушным ударом разрушило здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома.

Также получили повреждения (выбиты окна, двери) несколько многоквартирных домов.

Кроме того, в результате воздушного удара в Коростене выбило окна в трехэтажном здании ОШ №2. Погибших нет, но один человек получил травмы.

Напомним, 2 марта кафиры обстреляли блокпост на Житомирщине, четверо человек погибли

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