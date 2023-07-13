Россияне обстреляли Орехов в Запорожье: погиб мужчина
Российские войска в четверг, 11 июля, обстреляли город Орехов Запорожской области, в результате чего погиб мужчина
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Он сообщил, что из-за российских обстрелов 87-летний мужчина получил ранения, 40-летний - погиб от полученных травм.
Также в селе Верхняя Терса в результате обстрела РФ из реактивной системы залпового огня был ранен 66-летний мужчина. Его госпитализировали.
"Из ОТРК "Искандер-К" враг попал по территории предприятия в Малокатериновке. Взрывной волной и обломками частично разрушено складское помещение. Ранения получили два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил глава ОВА.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил , что в Орехове в результате обстрела были повреждены три дома.
- Днем 13 июля русская армия обстреляла из артиллерии село Никольское в Херсонской области. Погибла пожилая женщина.
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