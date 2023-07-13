Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он сообщил, что из-за российских обстрелов 87-летний мужчина получил ранения, 40-летний - погиб от полученных травм.

Также в селе Верхняя Терса в результате обстрела РФ из реактивной системы залпового огня был ранен 66-летний мужчина. Его госпитализировали.

"Из ОТРК "Искандер-К" враг попал по территории предприятия в Малокатериновке. Взрывной волной и обломками частично разрушено складское помещение. Ранения получили два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил глава ОВА.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил , что в Орехове в результате обстрела были повреждены три дома.