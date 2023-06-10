Россияне обстреляли Орехов: погибла семейная пара
Российские войска в субботу, 10 июня, обстреляли город Орехов Запорожской области, в результате чего погибли два человека
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Он отметил, что захватчики попали в частный дом. Во дворе погибла семейная пара - 58-летний мужчина и 54-летняя женщина.
Также в Преображенке 77-летний мужчина получил минно-взрывные травмы. Его госпитализировали.
- Днем 9 июня российская оккупационная армия обстреляла больницу в Гуляйполе Запорожской области, в результате чего погибли два человека.
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