Россияне обстреляли Орехов: погибла семейная пара

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что захватчики попали в частный дом. Во дворе погибла семейная пара - 58-летний мужчина и 54-летняя женщина.

Также в Преображенке 77-летний мужчина получил минно-взрывные травмы. Его госпитализировали.