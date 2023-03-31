Россияне обстреляли Орехов на Запорожье, два человека ранены
Днем 31 марта российская армия нанесла удар с самолета по городу Орехов Запорожской области: 2 мирных жителя получили ранения
Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в телеграме.
"Враг осуществил обстрел из самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами. 2 гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии. Также прилет в Коммунарском районе, двое пострадавших", - написал он.
- Напомним, в ночь с 30 на 31 марта российские войска открывали огонь по мирным жителям Запорожья. В результате обстрела загорелся частный дом, поврежден инфраструктурный объект.
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