Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в телеграме.

"Враг осуществил обстрел из самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами. 2 гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии. Также прилет в Коммунарском районе, двое пострадавших", - написал он.