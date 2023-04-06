Россияне обстреляли Орехов и Гуляйполе на Запорожье, повреждены жилые дома
Российская оккупационная армия 6 апреля обстреляла из РСЗО город Орехов Запорожской области. Захватчики попали в пятиэтажный дом
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Россияне попали в пятиэтажное здание в сердце несгибаемого города Орехова. Предварительно известно, что удар нанесен из РСЗО", - написал он.
"Помимо этого, по городу нанесен авиаудар, повредивший жилой сектор", - добавил чиновник.
Также оккупанты направили две ракеты в объект гражданской инфраструктуры Гуляйполя. Ударной волной повреждены близлежащие многоэтажные дома. Информация о пострадавших уточняется.
"Спасатели оперативно ликвидируют возгорание, а специалисты соответствующих органов уже регистрируют очередное преступление рашистов и нанесенный ими ущерб", - написал Малашко.
- В результате ракетных обстрелов Орехова 31 марта пострадали два человека.
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