Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Россияне попали в пятиэтажное здание в сердце несгибаемого города Орехова. Предварительно известно, что удар нанесен из РСЗО", - написал он.

"Помимо этого, по городу нанесен авиаудар, повредивший жилой сектор", - добавил чиновник.



Также оккупанты направили две ракеты в объект гражданской инфраструктуры Гуляйполя. Ударной волной повреждены близлежащие многоэтажные дома. Информация о пострадавших уточняется.



"Спасатели оперативно ликвидируют возгорание, а специалисты соответствующих органов уже регистрируют очередное преступление рашистов и нанесенный ими ущерб", - написал Малашко.