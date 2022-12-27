Россияне обстреляли Олешки в Херсонской области, есть погибший и пятеро раненых

Об этом сообщил Олешковский городской глава Евгений Рыщук.

Он также сообщил, что в многоэтажке Жилище 5А выбило окна. Один человек погиб, пятеро получили ранения.

Во вторник, 27 декабря, оккупанты обстреляли из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, жертв среди гражданских нет.

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