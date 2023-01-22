Об этом сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

"Сегодня орки озверели. Обстреляли Жилпоселок в ОЛЕШКАХ. Прилет между домами 14 и 12. Прилет у дома 17", - говорится в сообщении.

По словам Рыщука, оккупанты попали в школу, а взрывы возле жилых домов повредили их окна. Есть ли пострадавшие в результате атаки российских военных, местные власти пока не сообщают.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что за сутки 19 января захватчики 90 раз били по Херсонской области, населенные пункты атаковали с артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и БПЛА.

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