Россияне обстреляли Олешки на Херсонщине, попали в школу
В воскресенье, 22 января, оккупанты обстреляли город Олешки на Херсонщине, в результате чего была уничтожена школа и выбиты окна в жилых домах
Об этом сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук.
"Сегодня орки озверели. Обстреляли Жилпоселок в ОЛЕШКАХ. Прилет между домами 14 и 12. Прилет у дома 17", - говорится в сообщении.
По словам Рыщука, оккупанты попали в школу, а взрывы возле жилых домов повредили их окна. Есть ли пострадавшие в результате атаки российских военных, местные власти пока не сообщают.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что за сутки 19 января захватчики 90 раз били по Херсонской области, населенные пункты атаковали с артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и БПЛА.
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