Россияне обстреляли окрестности Запорожья и пригород
От обстрелов россиян пострадали окрестности Запорожья и пригород, в домах вылетели окна
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"От вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригород. Есть информация о возникновении пожара. В настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла. Работы продолжаются. Информация уточняется", - написал он в 00:52 27 октября.Россияне атаковали город в ночь на 27 октября. Воздушную тревогу в области объявили в 21:30, на час написания новости она длилась уже более трех с половиной часов.
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