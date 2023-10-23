Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК: есть повреждения оборудования

Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК.

"Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - говорится в сообщении.

Отметятся, что обошлось без пострадавших. Однако в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.

"В условиях атак врага ДТЭК продолжает делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", - добавили в компании.