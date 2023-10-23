Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК: есть повреждения оборудования
Вечером воскресенья, 22 октября, российская армия произвела обстрел одной из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки есть серьезное повреждение оборудования предприятия
Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК.
"Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - говорится в сообщении.
Отметятся, что обошлось без пострадавших. Однако в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия.
После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.
"В условиях атак врага ДТЭК продолжает делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", - добавили в компании.
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