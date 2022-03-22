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Главная война с Россией Россияне обстреляли одно из предприятий в Старых Петровцах, Киевской области, - Киевская ОВА

Россияне обстреляли одно из предприятий в Старых Петровцах, Киевской области, - Киевская ОВА

22 мартa, 2022 вторник
20:07
война с Россией Окупант сепар

Российские оккупанты наносят новые авиаудары по гражданской инфраструктуре Киевщины

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

По предварительной информации, только 22 марта было зафиксировано около 20 обстрелов российскими оккупантами.

"Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и частному сектору", - сообщает Киевская ОВА.

В частности, под артобстрелами сегодня находился город Бровары. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.
Известно, что в результате обстрела никто не пострадал.

Кроме того, в Вышгородском районе, в селе Старые Петровцы, в 17:00 оккупанты обстреляли одно из предприятий.


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