Россияне обстреляли Очаков в Николаевской области: есть раненые, повреждена больница

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.



"Предварительно три человека ранены. Всего по результатам обстрелов повреждено около 50 объектов (дома, квартиры…)" - написал он в 15:40.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева также проинформировала, что в Очакове повреждено много инфраструктурных объектов. А взрывная волна, которую почувствовали жители областного центра, по всей видимости, является следствием обстрела Очакова.

Ранее об обстреле Очакова сообщал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Обстрел Очакова, 5 вызовов "103". Повреждена больница, многие окна и двери, на территории больницы пострадавших нет", - написал он в 15:00.

В местных телеграмм-каналах сообщали о звуках взрывов, которые были слышны в Николаеве. Однако, как проинформировал мэр областного центра Александр Сенкевич, в самом Николаеве взрывы не зафиксированы.

"Друзья, взрывы на территории города не зафиксированы. Ждем детальную информацию от военных", - написал он в 15:10.

Накануне, 8 января, в 12:54 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Воздушная тревога в первой половине дня 9 января в Николаевской области не объявлялась.

В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь на 9 января прошли относительно спокойно.

8 января в результате военных действий российской армии в Украине погибли два мирных жителя, еще 10 получили ранения разной степени тяжести

Утром 9 января вблизи Очаковского порта над Николаевской областью противовоздушная оборона сбила дрон русской армии

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