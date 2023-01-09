Россияне обстреляли Очаков в Николаевской области: есть раненые, повреждена больница
Под обстрелом россиян в понедельник, 9 января, оказался Очаков, повреждена больница. Сообщают о трех раненых
Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
"Предварительно три человека ранены. Всего по результатам обстрелов повреждено около 50 объектов (дома, квартиры…)" - написал он в 15:40.
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева также проинформировала, что в Очакове повреждено много инфраструктурных объектов. А взрывная волна, которую почувствовали жители областного центра, по всей видимости, является следствием обстрела Очакова.
Ранее об обстреле Очакова сообщал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Обстрел Очакова, 5 вызовов "103". Повреждена больница, многие окна и двери, на территории больницы пострадавших нет", - написал он в 15:00.
В местных телеграмм-каналах сообщали о звуках взрывов, которые были слышны в Николаеве. Однако, как проинформировал мэр областного центра Александр Сенкевич, в самом Николаеве взрывы не зафиксированы.
"Друзья, взрывы на территории города не зафиксированы. Ждем детальную информацию от военных", - написал он в 15:10.
Накануне, 8 января, в 12:54 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Воздушная тревога в первой половине дня 9 января в Николаевской области не объявлялась.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь на 9 января прошли относительно спокойно.
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Утром 9 января вблизи Очаковского порта над Николаевской областью противовоздушная оборона сбила дрон русской армии
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