Россияне обстреляли Очаков из РСЗО и ударили управляемыми авиабомбами по Херсонщине
Вечером 11 апреля российские террористы обстреляли Очаков Николаевской области и Бериславский район Херсонской области
Об этом сообщает начальник главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
"Очаков, Николаевская область! Снова обстрелы, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы. Повреждения и пострадавших устанавливаем, полиция и ГСЧС работают на месте!", - написал Сергей Шайхет.
В оперативном командовании "Юг" также рассказали, что террористы нанесли удары по Херсонщине.
"Враг пытается маневрировать артиллерией по левому берегу, и намерен продолжать применение авиации с пуском управляемых авиационных бомб. К вечеру вновь, как и минувшей ночью, атакован Бериславский район. В местах попадания вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.
Информация о разрушении уточняется, предварительно – без пострадавших.
- В воскресенье, 9 апреля, армия врага истязала из реактивных систем залпового огня по Николаевскому району. Сообщается, что в результате обстрелов никто не пострадал.
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