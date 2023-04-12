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Россияне обстреляли Очаков из РСЗО и ударили управляемыми авиабомбами по Херсонщине

12 апреля, 2023 среда
01:01
война с Россией

Вечером 11 апреля российские террористы обстреляли Очаков Николаевской области и Бериславский район Херсонской области

Об этом сообщает начальник главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"Очаков, Николаевская область! Снова обстрелы, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы. Повреждения и пострадавших устанавливаем, полиция и ГСЧС работают на месте!", - написал Сергей Шайхет.

В оперативном командовании "Юг" также рассказали, что террористы нанесли удары по Херсонщине.

"Враг пытается маневрировать артиллерией по левому берегу, и намерен продолжать применение авиации с пуском управляемых авиационных бомб. К вечеру вновь, как и минувшей ночью, атакован Бериславский район. В местах попадания вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

Информация о разрушении уточняется, предварительно – без пострадавших.

Украина
Россия
Николаевщина
Херсонщина
Военные новости
воєнні злочини Росії
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