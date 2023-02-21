Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Около 12:00 произошел очередной обстрел Очакова. Ранение получил один человек, медики оказывают ему квалифицированную помощь", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили , что оккупанты обстреливали портовую инфраструктуру, масштабы разрушений пока уточняются.