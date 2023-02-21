Россияне обстреляли Очаков, есть ранены
Во вторник, 21 февраля, россияне обстреляли Очаков на Николаевщине, в результате чего ранен один местный житель
Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
"Около 12:00 произошел очередной обстрел Очакова. Ранение получил один человек, медики оказывают ему квалифицированную помощь", - говорится в сообщении.
В ОК "Юг" отметили , что оккупанты обстреливали портовую инфраструктуру, масштабы разрушений пока уточняются.
- Днем 21 февраля российские войска нанесли около 20 ударов по территории города Херсона. Известно о шести погибших местных жителях и 12 раненых.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.3
Покупка 39.3Продажа 39.93
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное