Россияне обстреляли объект критической инфраструктуры на Херсонщине, ранены три человека
11 января российские оккупанты били по объекту критической инфраструктуры в Никольском Херсонской области. В результате ранены трое мирных жителей
Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .
"Рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры в селе Никольское Белозерской громады", - пишет глава области.
Сообщается, что объект получил повреждения.
От российских снарядов пострадали три человека. Украинцы получили ранения разной степени тяжести. Их доставят в медучреждение для оказания необходимой помощи.
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- 11 января российские оккупанты били по городу Херсон. Зафиксированы попадания в перинатальный центр, загоревшийся от вражеского снаряда.
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