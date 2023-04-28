Об этом сообщил пресс-центр Минэнергетики.

"Во время массированного обстрела, который Россия совершила 28 апреля, зафиксировано попадание в один из объектов генерации электроэнергии в Донецкой области. Враг совершил артиллерийский обстрел, в результате которого было частично повреждено оборудование. Во время обстрела работники этого объекта не пострадали", - подчеркнули в заявлении.

Остальные объекты генерации в Украине в результате вражеских атак не пострадали. Объединенная энергосистема работает стабильно с профицитом мощности.