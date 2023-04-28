Россияне обстреляли объект электрогенерации на Донетчине
На Донетчине 28 апреля россияне ударили из артиллерии по объекту электрогенерации, повредив оборудование
Об этом сообщил пресс-центр Минэнергетики.
"Во время массированного обстрела, который Россия совершила 28 апреля, зафиксировано попадание в один из объектов генерации электроэнергии в Донецкой области. Враг совершил артиллерийский обстрел, в результате которого было частично повреждено оборудование. Во время обстрела работники этого объекта не пострадали", - подчеркнули в заявлении.
Остальные объекты генерации в Украине в результате вражеских атак не пострадали. Объединенная энергосистема работает стабильно с профицитом мощности.
- 27 апреля в Донецкой области россияне обстреляли около 20 домов, магазин, медучреждения, объект инфраструктуры и ранили человека.
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