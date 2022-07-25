Россияне обстреляли Никопольский район, - РВА
В ночь на 25 июля армия РФ обстреляла несколько прибрежных территорий Никопольского района по реактивным системам залпового огня
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Враг, используя РСЗО, обстрелял несколько прибрежных территорий нашего района. Людей и здания не задело. Без паники", - написал он.
Ранее он писал о движении военной техники на противоположном берегу Каховского водохранилища и сообщал об обстрелах территории Энергодара в направлении Запорожья.
- В воскресенье, 24 июля,зафиксировали более 30 "прилетов" по Хотинской, Буринской и Белопольской общин Сумской области.
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