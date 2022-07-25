Россияне обстреляли Никопольский район, - РВА

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Враг, используя РСЗО, обстрелял несколько прибрежных территорий нашего района. Людей и здания не задело. Без паники", - написал он.

Ранее он писал о движении военной техники на противоположном берегу Каховского водохранилища и сообщал об обстрелах территории Энергодара в направлении Запорожья.

В воскресенье, 24 июля,зафиксировали более 30 "прилетов" по Хотинской, Буринской и Белопольской общин Сумской области.

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