Россияне обстреляли Никопольский район: повреждены дома, предприятие и электролинии
В трех общинах Днепропетровщины в ночь на 6 октября россияне повредили дома, предприятие, хозяйственные постройки и электролинии
Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
Ночью россияне из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии пять раз обстреляли Никопольскую, Марганецкую и Мировскую общины Никопольского района. По предварительной информации, люди не пострадали.
В Никополе загорелся дом, огонь потушили. Также оккупанты повредили 10 частных домов, предприятие и линии электропередачи.
В Мировской общине пострадали несколько частных домов и хозяйственных построек.
В Марганецкой обследуют территорию и уточняют масштабы разрушений.
В других районах Днепропетровщины ночь прошла без обстрелов, на 07:50 обстановка тоже спокойная.
- В ночь на 5 октября в Никопольском районе оккупанты обстреляли дома, лицеи, церковь, базы отдыха, магазин, электролинии и газопровод.
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