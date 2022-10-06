Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Ночью россияне из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии пять раз обстреляли Никопольскую, Марганецкую и Мировскую общины Никопольского района. По предварительной информации, люди не пострадали.

В Никополе загорелся дом, огонь потушили. Также оккупанты повредили 10 частных домов, предприятие и линии электропередачи.

В Мировской общине пострадали несколько частных домов и хозяйственных построек.

В Марганецкой обследуют территорию и уточняют масштабы разрушений.

В других районах Днепропетровщины ночь прошла без обстрелов, на 07:50 обстановка тоже спокойная.

В ночь на 5 октября в Никопольском районе оккупанты обстреляли дома, лицеи, церковь, базы отдыха, магазин, электролинии и газопровод.

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