Вечером 7 октября россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, погиб 37-летний мужчина, по меньшей мере три человека ранены.

Об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"К вечеру россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили "градами" и тяжелой артиллерией. В Червоногригоровской громаде убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он в больнице", - написал Резниченко.

Как добавил впоследствии глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, в Червоногригоровской громаде повреждено более тридцати частных домов, автотранспорт, линии газо- и электроснабжения.

Кроме того, по уточненным данным, три жителя громады получили осколочные ранения и обратились за амбулаторной медицинской помощью, их состояние удовлетворительное.

Также россияне ударили по Никополю. В городе повреждены несколько жилых домов, хозяйственные постройки и линии электросети. Предварительно – люди не пострадали.

После восьми часов вечера оккупанты снова произвели обстрел Червоногригоровской территориальной громады. Объем разрушений и наличие пострадавших выясняется.

Глава Никопольской РВА призвал жителей прибрежных территорий провести ночь в укрытии или воспользоваться правилом двух стен.

В ночь на 7 октября оккупанты шесть раз обстреляли Никопольщину из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Были повреждены жилые дома, транспортное предприятие и газопроводы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb