Россияне обстреляли Никопольский район из "градов" и тяжелой артиллерии: погиб мужчина, повреждены дома, электросети
Вечером 7 октября россияне обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине, погиб 37-летний мужчина
Вечером 7 октября россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, погиб 37-летний мужчина, по меньшей мере три человека ранены.
Об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"К вечеру россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили "градами" и тяжелой артиллерией. В Червоногригоровской громаде убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он в больнице", - написал Резниченко.
Как добавил впоследствии глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, в Червоногригоровской громаде повреждено более тридцати частных домов, автотранспорт, линии газо- и электроснабжения.
Кроме того, по уточненным данным, три жителя громады получили осколочные ранения и обратились за амбулаторной медицинской помощью, их состояние удовлетворительное.
Также россияне ударили по Никополю. В городе повреждены несколько жилых домов, хозяйственные постройки и линии электросети. Предварительно – люди не пострадали.
После восьми часов вечера оккупанты снова произвели обстрел Червоногригоровской территориальной громады. Объем разрушений и наличие пострадавших выясняется.
Глава Никопольской РВА призвал жителей прибрежных территорий провести ночь в укрытии или воспользоваться правилом двух стен.
- В ночь на 7 октября оккупанты шесть раз обстреляли Никопольщину из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Были повреждены жилые дома, транспортное предприятие и газопроводы.
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