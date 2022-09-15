Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .

Россияне за ночь пять раз накрыли огнем Никопольский район, люди не пострадали. В Марганецкой громаде оккупанты повредили линию электропередачи и оставили без света более 700 семей. Электрики производят ремонтные работы.

Также россияне 4 раза атаковали "градами" и дроном-камикадзе Никополь. В городе повреждено около 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и два местных предприятия.

В ночь на 14 сентября россияне выпустили 75 снарядов по Никопольскому району: обстреляли до 20 домов, газопроводы и электролинии, оставили людей без света и воды.

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