Россияне обстреляли Никопольский район дроном и "градами": повреждены дома, солнечные панели, санаторий, предприятия
На Днепропетровщине в ночь на 15 сентября россияне обстреляли около 10 домов, 114 солнечных панелей, санаторий, два предприятия и электролинии
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
Россияне за ночь пять раз накрыли огнем Никопольский район, люди не пострадали. В Марганецкой громаде оккупанты повредили линию электропередачи и оставили без света более 700 семей. Электрики производят ремонтные работы.
Также россияне 4 раза атаковали "градами" и дроном-камикадзе Никополь. В городе повреждено около 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и два местных предприятия.
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