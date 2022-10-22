Об этом написал в телеграме глава ОВА Валентин Резниченко.

" После полудня россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили из РСЗО по Червоногригоровской громаде", - отметил он.

По предварительной информации, ранения получили три человека. Они находятся в больнице. Кроме того, оккупанты повредили жилые дома.

В ночь на 22 октября россияне обстреляли две громады Никопольского района Днепропетровской области, повредили дома, газопровод и электролинии, оставив без света 1 тыс. домов.

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