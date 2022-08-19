Россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, ранены по меньшей мере два человека

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы Марганца. Предварительно ранены два человека. Это 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. Оба в больнице", - сказал глава области.

По его словам, в городе есть разрушение зданий также выведена из строя линия электропередач.

Последствия обстрела по Мировскому обществу выясняются.

По состоянию на 16:12 глава Никопольского РОА Евгений Евтушенко сообщил , что опасность продолжается.

На Днепропетровщине в ночь на 18 августа оккупанты обстреляли дома, школу, храм, магазин, электролинии и ранили женщину.

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