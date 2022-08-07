Россияне обстреляли Никопольский район 60 снарядами из "градов", - Резниченко
Сегодняшняя ночь на Днепропетровщине прошла с одной тревогой и четырьмя обстрелами
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Горячо снова было в двух районах - Никопольском и Криворожском. На Никопольский район российская армия направила 60 снарядов из "градов". В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями в больнице. В городе повреждены почти 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка. Обстрелом задел газопровод и электросеть. Несколько тысяч марганчан без света. На месте работают электричества", - написал Резниченко.
Также он добавил, что в Красногригорьевской общине без жертв и разрушений.
"По Криворожскому району враг ударил из "ураганов" и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская общины. Без пострадавших", - отметил глава ОВА.
- Напомним, на Днепропетровщине ночью 6 августа россияне ранили троих человек, обстреляли дом, детсад, повредили электросеть, газовод, водовод.
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