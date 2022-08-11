Россияне обстреляли Никопольский район
Вечером 10 августа армия РФ обстреляла общину в Никопольском районе
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Прилетело по территории одной из общин, масштабы выясняют", - сказал он.
По словам главы, по состоянию на 23:59 оставался риск повторных обстрелов.
- В результате российского удара по Бахмуту погибли по меньшей мере 6 человек, еще трое получили ранения.
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