Россияне обстреляли Никопольский район

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Прилетело по территории одной из общин, масштабы выясняют", - сказал он.

По словам главы, по состоянию на 23:59 оставался риск повторных обстрелов.

В результате российского удара по Бахмуту погибли по меньшей мере 6 человек, еще трое получили ранения.

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