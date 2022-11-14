Россияне обстреляли Никопольский и Синельниковский районы: повреждены газопровод и линии электросетей
14 ноября российские оккупанты обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате повреждены газопровод, электросети и дома
Об этом информирует глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко .
"День прошел с тревогами и обстрелами. Россияне произвели огненное поражение территорий двух общин", – пишет Евтушенко.
В Мировской территориальной общине пострадали 10 жилых домов, пять хозяйственных сооружений, линии газо- и электросети.
Также есть попадание в населенные пункты вблизи Марганца. В результате повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение и предприятие.
В Днепропетровской ОВА сообщают, что рашисты обстрелы и Синельниковский район. Повреждения получили линии электросети.
"Из-за оборванных вражескими снарядами линий без света осталось почти 350 семей. Энергетики работают – возобновляют электроснабжение для жителей нескольких сел", – пишет пресс-служба.
14 ноября пиротехники ГСЧС обезвредили на Днепропетровщине 36 взрывоопасных предметов.
- В ночь на 13 ноября оккупанты повредили в Никополе 40 домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач, есть раненые.
- 13 ноября оккупанты выпустили более 80 снарядов из РСЗО по Никопольской и Марганецкой общинах Днепропетровской области, двое раненых людей.
- Ночью 14 ноября россияне выпустили по Никопольскому району Днепропетровска более 60 снарядов из "градов". Из-за обстрелов 45 тыс. семей в Марганецкой общине остались без воды.
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