Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграме .

Оккупанты пять раз за ночь обстреляли Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии. Больше всего пострадал Никополь. В городе россияне ранили 59-летнего мужчину. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Также оккупанты покалечили более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередачи. Более 2 тыс. семей остались без света. Энергетики устраняют последствия российских обстрелов.

Кроме того, захватчики попали в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, рынок, фабрику и почту.

В Марганецкой громаде люди в результате вражеских обстрелов не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

В других районах области ночью была воздушная тревога, но россияне не открывали огонь. По состоянию на 07:26 13 октября ситуация также спокойная.

В ночь на 12 октября россияне свыше 100 снарядов запустили по Никопольскому району, ранили ребенка, двух женщин, повредили дома, детсады, школу.

12 октября в Каменском районе Днепропетровщины россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру, вызвав сильный пожар и разрушение

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