Россияне обстреляли Никопольщину: ранен человек, повреждены более 30 домов, больница и электролинии
В Никопольском районе Днепропетровщины в ночь на 13 октября россияне тяжело ранили мужчину, повредили дома, больницу, детсад, музей и газопроводы
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
Оккупанты пять раз за ночь обстреляли Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии. Больше всего пострадал Никополь. В городе россияне ранили 59-летнего мужчину. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.
Также оккупанты покалечили более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередачи. Более 2 тыс. семей остались без света. Энергетики устраняют последствия российских обстрелов.
Кроме того, захватчики попали в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, рынок, фабрику и почту.
В Марганецкой громаде люди в результате вражеских обстрелов не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.
В других районах области ночью была воздушная тревога, но россияне не открывали огонь. По состоянию на 07:26 13 октября ситуация также спокойная.
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