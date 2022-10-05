Россияне обстреляли Никопольщину: повреждены дома, церковь, базы отдыха и электролинии
На Днепропетровщине в ночь на 5 октября оккупанты обстреляли дома, лицеи, церковь, базы отдыха и газопровод
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
На Никопольщине россияне из "градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Червоногригоровскую, Никопольскую и Марганецкую громады. По предварительной информации, люди не пострадали.
В Червоногригоровской громаде россияне разрушили два дома, около 20 нанесли повреждения. Также пострадали два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередачи.
В Никополе оккупанты накрыли огнем базы отдыха.
В Марганецкой громаде спасатели обследуют территорию. Масштабы разрушений выясняются.
- В ночь на 4 октября оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области, в результате чего четыре человека получили ранения , были повреждены дома, зерновой элеватор, предприятия и магазины.
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