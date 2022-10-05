Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграме .

На Никопольщине россияне из "градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Червоногригоровскую, Никопольскую и Марганецкую громады. По предварительной информации, люди не пострадали.

В Червоногригоровской громаде россияне разрушили два дома, около 20 нанесли повреждения. Также пострадали два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередачи.

В Никополе оккупанты накрыли огнем базы отдыха.

В Марганецкой громаде спасатели обследуют территорию. Масштабы разрушений выясняются.

В ночь на 4 октября оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области, в результате чего четыре человека получили ранения , были повреждены дома, зерновой элеватор, предприятия и магазины.

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